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حزب الله: تم استهداف مستوطنات "يسود همعلاه" و"كدمات تسفي" و"حتسور هجيليليت" بصليات صاروخية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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