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12 شهيدا و5 جرحى ومفقود الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على بلدة بيت صليبي في البقاع شرق لبنان

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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