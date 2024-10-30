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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: المبعوث الأمريكي أبلغني أنه متوجه لإسرائيل ونأمل وقف إطلاق نار في الساعات المقبلة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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