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رئيس الوزراء اللبناني: شروطنا هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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