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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: نأمل وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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