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الصحة الفلسطينية: وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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