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جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة انطلقت من العراق في شمال مرتفعات الجولان

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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