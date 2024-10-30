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حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرات "ليمان" و"جشر هزيف" و"كريات شمونة"

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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