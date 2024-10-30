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مراسلة العالم: عدوان أمريكي يستهدف بغارة جوية محيط جامعة الحديدة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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