جنوب لبنان تحول لمثلث برمودا بالنسبة لجنود كيان الإحتلال

العالم - الاحتلال

وأفادت وكالة شهاب الفلسطينية، أن اعلام الكيان الصهيوني اعلن عن خسائره في جنوب لبنان لافتا إلى هبوط هيلكوبتر في مستشفى رمبام كانت تقل جنودا إسرائيليين اصيبوا في المعارك الدائرة هناك.

كما افادت صحيفة هأرتس عن مسؤولين بالكيان الصهيوني ان جيش الكيان الإسرائيلي منهزم وحان الوقت للتوصل لاتفاق بين الشمال والجنوب.

وترى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أنه من الصعب للغاية مواصلة الحرب لفترة طويلة وأنها لن تأتي بأي نتائج. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار وجود جيش الإحتلال داخل لبنان يزيد من خطر الصراع والمزيد من الضحايا.

واعترفت وسائل إعلام النظام الصهيوني: أن 5 فرق ولواء احتياط لم تنجح في احتلال قرية واحدة جنوب لبنان منذ أربعة أسابيع وهذا العدد يعادل ثلاثة أضعاف عدد القوات المشاركة في حرب 2006.

وفي الوقت نفسه، أُعلن أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو نقل اجتماعات الميزانية تحت الأرض خشية من هجمات حزب الله بالطائرات المسيرة.