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حزب الله: قصفنا مستعمرة "كريات شمونة" بصلية صاروخية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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