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مجلس الأمن القومي الأمريكي: المسودة المسربة بشأن وقف إطلاق النار بلبنان لا تعكس الوضع الحالي للتفاوض

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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