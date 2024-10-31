المقاومة العراقية تهاجم بالمسيرات هدفا حيويا بالجولان السوري المحتل

العالم - العراق

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أنّ ” مجاهديها هاجموا اليوم الخميس 31-10-2024 ، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير ( طائرات من دون طيّار)”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية أنّ الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

و تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق ، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

المصدر: وكالات