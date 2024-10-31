الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيان بصلية صاروخية وقذائف المدفعية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :