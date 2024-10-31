الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: بعد دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل تم رصد عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان وسقطت في المنطقة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :