الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: الكتيبة 9204 تنسحب من لبنان بعد أسبوعين من القتال

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :