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إعلام الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في سعسع بالجيل الغربي

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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