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إعلام الاحتلال: آلاف خطوط شركة الاتصالات الخلوية "سلكوم" انهارات في الساعة الأخيرة لسبب غير معروف حتى الآن

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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