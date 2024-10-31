خارجية اميركا: 'إسرائيل' لا تقوم بما يكفي للرد على مخاوفنا بشأن الضربات في غزة

العالم - الاميركيتان

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، لصحافيين “لا يقومو (الإسرائيليون) بما يكفي ليعطونا الأجوبة التي طلبناها”.

وأسفرت غارة الثلاثاء الماضي على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة عن انهيار مبنى واستشهاد 93 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال، وفقا للدفاع المدني في القطاع.

ووصف ميلر الثلاثاء الغارة بأنها “مروعة” وقال إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على أجوبة من "إسرائيل" التي تعتمد على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي.

ورد ميلر على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد علمت المزيد خلال الساعات الماضية ومنذ أن طالبت كيان الاحتلال بأجوبة قائلا “كررنا لهم هذا الطلب اليوم، ليس لدينا تفسير حتى الآن”، مضيفاً “قالوا لنا ما قالوه علنا، وهو أنهم يحققون في الأمر”.

المصدر: وكالات