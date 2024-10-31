جيش الاحتلال يطالب الاسراع بوقف الحرب مع حزب الله اثر استعادة الاخير قوته

العالم - الاحتلال

وخرجت الاوساط الصهيونية اللصيقة بالمستويات العسكرية والامنية، بملخص مفاده بالاسراع لعقد اتفاق سياسي ينهي الحرب مع لبنان، لان حزب الله استعاد قوته وسوف يقضي على ما زعمته بـ"الانجازات التكتيكية التي تحققت الى الان"، والتي يمكن أن يخرج فيها الكيان المحتل من العدوان على لبنان خاوي الوفاض اذا طال أمدها.

وهذا هو جوهر الخلاف الان مع الادارة الاميركية التي اشترطت على متخذي القرار أن عليكم اعطاء رد واضح في المحاولة الاخيرة قبيل الانتخابات الاميركية.

وشددت الاوساط الصهيونية على أنَّ التغييرات التي تطالب بها حكومة نتنياهو حول القرار (1701) من المستحيل أن يقبل بها حزب الله، فيما ادرك مستوطنو الشمال ان وعود العودة لن تتحقق، وان حزب الله لا يزال قادرا فقط على اطلاق الصواريخ بل أيضا على تهديد مستوطنات الشمال بريا.

صحيفة يديعوت احرنوت اختارت لتلخيص نكسة جيش العدو بالقول ان خمس فرق ولواء احتياط عجزت خلال اربعة اسابيع عن احتلال قرية واحدة في جنوب لبنان ، وهو ثلاثة اضعاف العدد الذي شارك في حرب الفين وستة.

المصدر: وكالات