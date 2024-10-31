سفير ايران الدائم يدعو لرفع العقوبات الامريكية عن كوبا دون قيد او شرط

العالم - ايران

وفي كلمة له اليوم الاربعاء امام جلسة للجمعية العامة حول "ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي للولايات المتحدة الامريكية على كوبا" قال ايرواني ان الحصار على كوبا يجب ان ينتهي فورا ومن دون قيد او شرط.

واضاف ان هذا الاجراء ليس يسهم في تهدئة الشعب الكوبي فحسب بل يحمل في طياته رسالة قوية بان عهد الارغام والهيمنة والارهاب الاقتصادي يجب ان ينتهي.

واضاف سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بالتضامن الوثيق مع كوبا حكومة وشعبا، في نضالها ضد الاجراءات غير العادلة.

وتابع: اننا ومواكبة لجميع الشعوب الملتزمة بالعدل، سنواصل دفاعنا لحذف جميع اشكال الاجراءات القسرية الاحادية، لان هذه الاجراءات، ليس تشكل تهديدا للشعوب فحسب بل تهديدا لمجمل اطار التعاون الدولي والعيش السلمي.