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اشتباكات في مخيم نورشمس وتفجير عبوات ناسفة بآليات قوات الاحتلال

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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