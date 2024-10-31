استشهاد طفل واغتيال قيادي قسامي بعدوان الاحتلال على طولكرم

العالم - فلسطين

وقالت مصادر طبية إن الطفل احمد عصام فحماوي، استشهد فجر الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف مواطنين في مخيم نور شمس.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

ونقل عن شهود عيان أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، وجرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا وأجزاء من المدينة.

الاحتلال يغتال القيادي القسامي حسام ملاح

والليلة الماضية، اغتالت قوات صهيونية خاصة القيادي في كتائب الشهيد عزالدين القسام بمخيم طولكرم حسام ملاح.

وأكدت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد القيادي في كتائب القسام حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما) برصاص الاحتلال في محيط مخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات عقب اكتشاف مقاومين لقوة خاصة إسرائيلية داخل مخيم طولكرم وتنفيذها عملية الاغتيال للقائد ملاح.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت بمركبة عمومي وتندر محملين خرفان واغتالت المجاهد حسام الملاح وانسحبت القوات الخاصة من المكان.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام: إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين الشهيد القائد المجاهد الكبير أحد أبرز قادة كتائب القسام كتيبة طولكرم/ حسام الملاح (من مخيم طولكرم) الذي ارتقى إلى العلا شهيداً في عملية اغتيال صهيونية جبانة، مساء الأربعاء، على أرض “مخيم طولكرم” الصمود والآباء إثر تسلل وحدة المستعربين التابعة للعدو محيط مخيم طولكرم في مدينة طولكرم.

وأكدت الكتائب في بيان لها أن: هذه الدماء الزكية العزيزة سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة.

كما أعلنت الكتائب “تمكن مجاهدوها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية، وهو ما ستكشف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله تعالى”.