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معاريف: ازمة ثقة متفاقمة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في "اسرائيل" عقب تسريب وثائق ومعلومات أمنية سرية جدا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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