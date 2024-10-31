زيلينسكي مستاء من تسريب "أسرار" من البيت الأبيض

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأكد زيلينسكي، خلال مقابلة مع وسائل إعلام نُشرت أمس الأربعاء، أنه طلب من الولايات المتحدة صواريخ توماهوك بعيدة المدى للمساعدة في هزيمة روسيا.

لكنه أعرب عن استيائه من تسريب المعلومات لصحيفة نيويورك تايمز قائلا "كانت هذه معلومات سرية بين أوكرانيا والبيت الأبيض، هل يعني ذلك أنه بين الشركاء لا يوجد شيء سري؟"

ويمكن لصواريخ توماهوك الطيران لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وستسمح لأوكرانيا بضرب أهداف في عمق روسيا إذا سمحت الولايات المتحدة بذلك، وهو جزء أساسي من خطة النصر المزعومة لكييف لصد الهجوم الروسي.

وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن كبار المسؤولين الأميركيين لم يقتنعوا بأن القيادة الأوكرانية قدمت حجة مقنعة لكيفية استخدام الصواريخ بعيدة المدى لتحويل مجرى الأمور في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف المسؤولون أن قائمة الأهداف التي قدمتها أوكرانيا للولايات المتحدة تجاوزت بكثير عدد الصواريخ التي يمكن للجيش الأميركي توفيرها لكييف، دون تعريض المتطلبات المحتملة للشرق الأوسط وآسيا للخطر.

من جهتها، نقلت بوليتيكو عن مسؤول أوكراني مطلع أن الخطة التي قُدمت واقعية، وقد درسها الجيش الأميركي وقال عنها إنها واقعية.

المصدر : بوليتيكو