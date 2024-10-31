المقاومة العراقية تقصف بالمسيرات 4 أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة

العالم _ العراق

وذكرت المقاومة في 4 بيانات منفصلة، أن المجاهدين هاجموا هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، وهدفين حيويين لكيان العدو شمالي فلسطين المحتلة، وهدفا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المُسير.

وأكدت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكان مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق قد هاجموا، مساء الأربعاء، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير، كما استهدفوا في وقت سابق من ذات اليوم هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير.