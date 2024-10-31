اليمن.. عدوان امريكي بريطاني يستهدف الحديدة

العالم _ اليمن

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة جوار جامعة الحديدة بمديرية الحوك.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن الأربعاء غارتين جويتين على مطار الحديدة الدولي كما شن في الـ18 من أكتوبر غارتين مديرية منطقة رأس عيسى بالحديدة. وثلاث موجات من الغارات يوم الخميس،17 أكتوبر على العاصمة صنعاء، كما شن سلسلة غارات شرق مدينة صعدة.

ويواصل التحالف الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني، في محاولة منه لثني اليمن عن إسنادا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكثر من عام.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.