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الجنرال الاسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك: الجيش يكذب بخصوص تدمير الانفاق في غزة ومعظمها لايزال بيد حماس

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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