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الجنرال الاسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك: الجيش يجد صعوبة في السيطرة بغزة لفترة طويلة لان قوامه تقلص كثيرا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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