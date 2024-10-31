الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش السوري يقصف بالمدفعية مواقع وتحصينات الارهابيين بريف حلب الغربي

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :