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قصف مدفعي اسرائيلي متواصل على مناطق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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