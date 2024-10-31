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الصحة العالمية: وقف إطلاق النار الفوري السبيل الوحيد لحماية النظام الصحي في غزة

الصحة العالمية: وقف إطلاق النار الفوري السبيل الوحيد لحماية النظام الصحي في غزة
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن السبيل الوحيد لحماية النظام الصحي بغزة من الانهيار هو وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

العالم _ فلسطين

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة يستقبل تدفقًا مستمرًا من المصابين بسبب الأعمال "الإسرائيلية" العدائية.

وأضاف "جيبريسوس" في بيان، الاربعاء أن مستشفى كمال عدوان تعرض لأضرار أثناء الحصار الأخير ودمرت سيارات الإسعاف.

وأوضح، أن السبيل الوحيد لحماية النظام الصحي بغزة من الانهيار هو وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت المستشفى منذ أسبوع، وأطلقت آليات الاحتلال النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى، كما منع جنود الاحتلال وصول المساعدات اللازمة إليه، رغم أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الرجال من الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وسابقًا، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أنّ الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل مقلق، مشيرة إلى أنّ العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43,163 شهيد و 101,510 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماض، واشارت الى انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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