الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يطالب إخلاء مدرستي تل الزعتر وتل الربيع في بيت لاهيا فورا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :