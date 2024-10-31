الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تهاجم للمرة الخامسة الاراضي المحتلة منذ ساعات الصباح الاولى وتعلن قصفها هدفا حيويا بالطيران المسير في الجولان المحتل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :