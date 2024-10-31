مراسل العالم يكشف ما تقوم به مسيرات الاسرائيلية شمال قطاع غزة

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم ان شمال قطاع غزة يشهد منذ اكثر من 25 يوما عملية عسكرية برية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، موضحا ان القوات والآليات الاسرائيلية تحيط وتحاصر شمال القطاع وخاصة مخيم جباليا، بالاضافة الى تحليق طائرات كواد كابتر في اجواء منطقة بيت لاهيا.

واشار مراسلنا الى الطائرات المسيرة الاسرائيلية تنادي عبر مكبرات الصوت المواطنين بالاخلاء من منطقة الشمال واصلان والشيماء وهي المناطق التي يتواجد بها النازحين الذي هربوا من منطقة مخيم جاليا الى بيت لاهيا، حيث تنادي الطائرات بالاخلاء الى مناطق جنوب مدينة غزة وجنوب القطاع.

واضاف ان الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات عنيفة على منازل المواطنيين والمربعات السكنية شمال القطاع، وحرق عدة منازل للمواطنيين.

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