الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراسل العالم يكشف ما تقوم به مسيرات الاسرائيلية شمال قطاع غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

لليوم 392 يستمر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي وسلاح جوه ارتكاب المجازر في كافة مناطق قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم ان شمال قطاع غزة يشهد منذ اكثر من 25 يوما عملية عسكرية برية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، موضحا ان القوات والآليات الاسرائيلية تحيط وتحاصر شمال القطاع وخاصة مخيم جباليا، بالاضافة الى تحليق طائرات كواد كابتر في اجواء منطقة بيت لاهيا.

واشار مراسلنا الى الطائرات المسيرة الاسرائيلية تنادي عبر مكبرات الصوت المواطنين بالاخلاء من منطقة الشمال واصلان والشيماء وهي المناطق التي يتواجد بها النازحين الذي هربوا من منطقة مخيم جاليا الى بيت لاهيا، حيث تنادي الطائرات بالاخلاء الى مناطق جنوب مدينة غزة وجنوب القطاع.

واضاف ان الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات عنيفة على منازل المواطنيين والمربعات السكنية شمال القطاع، وحرق عدة منازل للمواطنيين.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد: ضربات نوعية وصادمة ينفذها حزب الله.. إليكم التفاصيل

اليمن.. عدوان امريكي بريطاني يستهدف الحديدة