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الدفاع المدني بغزة: الاف المواطنين باتوا في شمال القطاع بدون رعاية انسانية وطبية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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