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الصحة بغزة: الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات الطبية الى شمال القطاع منذ 25 يوما

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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