الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة الايرانية تعلن إحباط هجوم ارهابي على مخفر في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد وتشن حملة لاعتقال المتورطين

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :