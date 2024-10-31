الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تواصل الاشتباكات في الخيام وتفجيرات في كفركلا وسط تحليق حربي ومسير

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :