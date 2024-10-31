ما غايات الحراك الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان؟؟

العالم - خاص العالم

وقال شقير في مقابلة على قناة "العالم"، "نتمنى ان يقف العدوان على قطاع غزة ولبنان ولكن التمني شيء والواقع شيء آخر، موضحا أنه يجب رصد الحراك الامريكي في المنطقة ووضعه في سياقه الطبيعي، متسائلاً هل هذا الحراك هو حراك جدي لوقف العدوان على غزة ولبنان؟، ام هو حراك لجس النبض لدى نتنياهو ولجسم نبض المواقف اللبنانية؟، أو هو حراك في سياق انتخابي في الربع ساعة الاخيرة قبيل الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل.

ورأى شقير أن الاهداف والمقاصد الامريكية من هذا الحراك اصبحت واضحة، والاصوات العربية واللبنانية المؤثرة في الانتخابات الامريكية لصالح الحزب الديمقراطي الذي يخوض هذه المعركة عن طريق "كمالا هاريس"في مقابل المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" هي الفيصل، موضحا أن التفاؤل الذي تحاول امريكا بثه سمعناه على مدى عام كامل في قطاع غزة ولم يكن تفاؤلا حقيقيا لانه لا يوجد ضغط حقيقي امريكي لوقف العدوان على قطاع غزة ولغاية الان لا يوجد ضغط حقيقي لوقف العدوان على لبنان، وان المقترحات بعيدة عن الشروط اللبنانية سواء للمقاومة او حتى الدولة اللبنانية.

وأشار شقير الى أن ما نقله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من تفاؤل يأتي بناء على ما اوحى اليه "هوكستين"، مؤكدا أن هوكستين يتبنى الطروحات الصهيونية وهو ابعد ما يكون عن النزاهة.

وبين شقير أن الامريكي يمارس دور الوسيط وبان الاطار الرسمي في لبنان لابد ان يتعاطى معه، موضحا أن لبنان يريد وقف العدوان كما قال الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ولكن وقف العدوان بشروط المقاومة.

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