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حماس: العدوان الصهيوني واقتحاماته لمحافظات الضفة الغربية واستمرار سياسة الاغتيالات هو تاكيد على نهج الاحتلال الاجرامي

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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