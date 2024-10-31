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حماس: ننعى الشهيد القسامي القائد حسام ملاح الذي ارتقى باغتيال جبان من قبل الاحتلال بمخيم طولكرم وشهيدي مخيم نورشمس وكافة شهداء شعبنا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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