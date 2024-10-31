الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: نشيد بأبطال المقاومة الذين يواجهون اقتحامات الاحتلال بروح قتالية عالية في طولكرم ومخيماتها وفي كافة محافظات الضفة الغربية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :