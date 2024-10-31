الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف مسيرة لمركبة غربي مخيم المغازي وسط القطاع

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :