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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال في منطقة وطى الخيام بقذائف المدفعية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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