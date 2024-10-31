حماس: بطش الاحتلال بطولكرم لن تكسر إرادة شعبنا الصلبة

العالم _ فلسطين

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن عدوان الاحتلال الصهيوني الفاشي واقتحاماته المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية، واستمرار سياسة الاغتيالات بحق مقاومينا ومجاهدينا الأبطال، هو تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي الممتد من غزة إلى الضفة وكل شبر من أرضنا المحتلة.

وأكدت حركة حماس على أن سياسة الاغتيالات وعدوان الاحتلال على طولكرم ومدن الضفة هي محاولة فاشلة منه لثني إرادة شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه.

ونعت حماس الشهيد القسامي القائد حسام ملاح الذي ارتقى باغتيال جبان من قوات الاحتلال الخاصة في مخيم طولكرم، وشهيدي مخيم نور شمس وكافة الشهداء.

وأشادت الحركة بأبطال المقاومة في طولكرم ومخيماتها وفي كافة المحافظات، الذين يواجهون اقتحامات الاحتلال بروح قتالية عالية مليئة بالتحدي والإقدام، ويربكون حسابات الاحتلال الأمنية عبر ضرباتهم النوعية.

وشددت حماس على أن عمليات الاغتيال لن تفت في عضد مقاومتنا، ولن تكسر إرادة شعبنا في احتضان المقاومة وإسنادها في كل مدن ومخيمات وقرى ضفتنا الأبية، فشعبنا يعرف طريق حريته وعزته، ولن تكسر إرادته الصلبة ممارسات وبطش الاحتلال.

يذكران وحدة خاصة إسرائيلية اغتالت الليلة الماضية القائد الميداني في كتائب القسام بمخيم طولكرم حسام بسام يوسف ملاح (30 عامًا)، “من مسافة صفر” بعدة رصاصات اخترقت جسده.

وارتقى المقاوم المشتبك عبد العزيز محمود أبو سمن والطفل أحمد عصام فحماوي شهيدين فجرا، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، بين المقاومين وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال العسكرية.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في مخيم نور شمس، بين المقاومة وقوات الاحتلال. وأعلنت كتائب القسام، و”كتيبة طولكرم- سرايا القدس” عن تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال.

وقالت كتائب القسام في طولكرم، إن “مقاتليها التحموا مع قوات الاحتلال من المسافة صفر بمحيط مخيم طولكرم للاجئين”.