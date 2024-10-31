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قوات الشهيد عمر القاسم: يواصل مجاهدونا الى جانب باقي الفصائل التصدي للاحتلال في شمال قطاع غزة ويلحقون بقواته ومعداته خسائر فادحة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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