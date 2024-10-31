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الرئيس السابق للموساد داني ياتوم: حان الوقت للقيام بمبادرة لانهاء الحرب مقابل اعادة الاسرى مهما كلف الثمن وبقاء الجيش بغزة اصبح خطرا للغاية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

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