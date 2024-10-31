شاهد بالفيديو: مقاومو طولكرم يدبون الرعب في قلبوب الصهاينة

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طولكرم شمالي الضفة الغربية الرقم الصعب في مقاومة اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تواصل اقتحام المدينة ومخيماتها.

قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس وبادرت بقطع التيار الكهربائي في المخيم، كما شرعت الجرافات بتدمير الشوارع والبنية التحتية في محيط المخيم.

اقتحام رافقه قصف مسيرة اسرائيلية لساحة مخيم نورشمس ما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى تم نقلهم الى مسشتفى ثابت الحكومي.

في المقابل، اشتبك المقاومون الفلسطينيون مع القوات المقتحمة وفجرت عبوات ناسفة في آلياتهم، وتمكنت كتيبة طولكرم بسرايا القدس من تفجير عبوة شديدة الأنفجار معدة سابقا في جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم نورشمس وامطرت قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص، بدورها اشتبك مقاومو كتائب القسام مع قوات الاحتلال من المسافة صفر بمحيط مخيم طولكرم.

وسبق هذا الاقتحام اغتيال الشاباك بالتنسيق مع جيش الاحتلال القيادي البارز في كتيبة طولكرم التابعة لحركة حماس حسام ملاح. عملية كشفت مصادر فلسطينية أن قوة اسرائيلية خاصة قامت بها بعد أن تسللت الى المخيم، لتطلق عدة رصاصات على حسام من المسافة صفر، اثناء وجوده في محل قريب من مدخل مخيم طولكرم.

القائد ملاح، نعته كتائب القسام، مؤكدة استمرار عملية المقاومة حتى دحر الاحتلال الاسرائيلي.