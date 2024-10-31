الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الانذار تدوي في الجولان السوري المحتل بعد تسلل طائرات مسيرة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :